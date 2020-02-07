فهد بري يقتل فتاة في نيبال

المصدر: كاتماندو - د.ب.أ

ذكرت الشرطة المحلية في نيبال اليوم، أن فهداً برياً قتل فتاة (9 سنوات) خارج منزلها في إحدى القرى الواقعة وسط نيبال.

وقال ناراهاري ادهيكاري، أحد مسؤولي الشرطة عن منطقة كاسكي، التي تبعد نحو 200 كيلومتر غرب كاتماندو، إن الفتاة كانت تلعب خارج منزلها مساء الخميس، عندما انقض عليها الحيوان.

وقال مسؤول الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «عملية بحث أجراها رجال شرطة وسكان محليون أسفرت عن العثور على جثتها في الغابة، على بعد نحو 200 متر من منزلها».

وذكر خبراء أن الهجرة المقترنة بعزوف المزارعين عن الزراعة التقليدية، سببت نمواً في غطاء الغابات، الذي أدى بدوره إلى زيادة عدد الهجمات من قبل الحيوانات البرية في نيبال الريفية. وزاد الصراع بين الحيوانات البرية والبشر في الأشهر الأخيرة في نيبال، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الغابات والمتنزهات الوطنية.

