بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور.. إثارة وجوائز سخية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصلت فعاليات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، إذ ارتفعت حدة الإثارة في منافسات «الشيوخ» خلال فئة «بيور جير».

وتستمر المنافسات في البطولة بمشاركة نخبة من الصقارين حتى 16 فبراير الجاري، إذ تتجه الأنظار اليوم نحو انطلاقة أشواط «العامة - الملاك» التي خصصت لها جوائز سخية.

وتألق فريقا «أف 3» و«أم أر أم» في شوطي الرمز، فيما أكمل «أف 3» سيطرته على الشوطين الرئيسين، قبل أن تتوزّع المراكز الثلاثة الأولى في شوط النقد الذي تفوق فيه فريق الظفرة.

وفي شوط بيور جير فرخ الرمز، تفوق فريق «أف 3» محققاً المراكز الثلاثة الأولى.

وفي شوط بيور جير جرناس الرمز، سيطر «أم أر أم» على المراكز الثلاثة. ونال «أف 3» المراكز الثلاثة الأولى في شوط بيور جير فرخ الرئيس. وفي شوط بيور جير جرناس الرئيس، نال فريق «أف 3» ثلاثية التفوق.

واختتمت الفعاليات بشوط بيور جير فرخ النقد، وحقق فيه فريق الظفرة المركز الأول، وجاء ثانياً فريق «النيف»، وبالمركز الثالث فريق «واي إل إس».

من جهته، أكد محمد سلطان مرخان، أن دخول فريقه «أم أر أم» على خط المنافسات وفوزه بشوط الرمز لفئة بيور جير جرناس، تحقق بفضل الهدف الذي حدده الفريق منذ بداية البطولة، وهو اختيار أفضل الصقور لكي تحجز لها مكاناً على منصة التتويج. وأضاف «الجميع هنا فائز، خصوصاً في ظل الأجواء الأخوية بين الصقارين».

بينما عبر الصقار جمعة سيف المقعودي، من فريق النيف، عن تطلّعه لتقديم المزيد من الأداء القوي في المشاركة الثالثة للفريق في بطولات فزاع للصيد بالصقور، إذ يسعى الفريق في كل عام لتقديم أقصى طاقته ومحاولة تحقيق أفضل الأزمنة واكتساب المزيد من عيش هذه الأجواء التنافسية الجميلة.

• المنافسات تستمر بمشاركة نخبة من الصقارين حتى 16 الجاري.