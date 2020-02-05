«القبس»: 42 عسكرياً مصابون بالإيدز في الكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أوردت صحيفة القبس في عددها الصادر (الثلاثاء)، أن لجنة الفحص الطبي في الكويت اكتشفت إصابة 42 عسكرياً بمرض «الإيدز» في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن هذه اللجنة تعكف على فحص جميع العسكريين في الجهات الثلاث بصفة دورية، وإثر سقوط بعضهم أثناء التدريبات المكثفة، خضعوا لفحوصات طبية خاصة، فتبين ارتفاع درجة حرارتهم بصورة مرضية؛ ما استلزم عزلهم وإجراء التحاليل الشاملة لهم فتبينت إصابتهم بـ«الإيدز».

ووفق مصادر الصحيفة أيضاً، فإن المصابين موزعون على 7 في الحرس الوطني، و21 في الجيش، و14 في وزارة الداخلية، ولا يزال الفحص مستمراً، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق إجراءات مشددة وبسرية وتكتم شديدين، حيث عزل المصابون في جناح طبي خاص.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشتركة، التي تضم مختصين طبيين من الجهات العسكرية ووزارة الصحة، ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء فحوصات جديدة شاملة للعسكريين للتأكد من خلوهم من فيروس الكبد الوبائي، ومن تثبت إصابته سيحال إلى التقاعد فورا.