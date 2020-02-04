مسابقة تحرير التمساح من الإطار.. لم يتقدم أحد!

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

أعلن مسؤول إندونيسي، اليوم، إلغاء مسابقة في جزيرة سولاويسي، لتحرير تمساح من إطار دراجة نارية عالق حول عنقه، بسبب عدم تقدم أحد للمشاركة في المسابقة.

وكان قد تم رصد تمساح المياه المالحة وإطار الدراجة النارية، للمرة الأولى في عام 2016، في نهر يمر عبر بالو، عاصمة سولاويسي الوسطى. وفي ذلك الوقت، كان المسؤولون في وكالة الحفاظ على البيئة والحياة البرية في الإقليم يخشون من أن يتسبب الإطار في خنق التمساح عندما يكبر.

وكان رئيس الوكالة، هاسموني هاسمار، عرض في الأسبوع الماضي تقديم مكافأة لأي شخص يتمكن من إزالة الإطار عن التمساح، ولكنه رفض الإعلان عن تفاصيل الجائزة، خوفاً من أن يتسبب ذلك في جذب أشخاص «مستهترين» للتقدم للمشاركة في المسابقة.

وقال هاسمار: «لم يهتم أحد، فألغينا المسابقة».