طفل سوري بقدرات استثنائية

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

يمتلك الطفل السوري عبد الرحمن الأسعد (11 عاما) قدرات ذهنية استثنائية وغير عادية بحسب اخصائين، واكتشفت اسرته منذ سن الرابعة قدرته على الكتابة بالعربية والإنجليزية بطريقة صحيحة إضافة إلى معرفة باللغات الروسية والإنكليزية والتشيكية وكذلك الرسم بكل دقة وإتقان، على الرغم أنه بم يتعلم اي شي مما سبق إنما هي قدرات خاصة امتلكها منذ الصغر بشكل طبيعي ما جعله حالة نادرة واستثنائية بكل المقاييس، بحسب صحيفة تشرين السورية.

ووصفت أخصائية التوحد الدكتورة ميسم الحصرية حالة عبد الرحمان بالنادرة "فهو يجمع خلافاً لمتلازمة "أسبرجر" أكثر من نوع من الذكاء وذاكرة ناسخة حسية تمكنه من نسخ أي مشهد هندسي ورسم ما يشاهده بدقة متناهية وذاكرة سمعية بدليل وجود كم هائل من المفردات اللغوية بدون تعليم أو تدريب. في المقابل، أكدت الدكتورة ريم البقاعي أن الطفل" فاجأ كل من شاهده حين قام برسم دارة كهربائية بدقة مفيدة أن قدراته أكبر بكثير مما تهدف له الجمعية في رعاية المصابين باضطراب التوحد."

صرح الدكتور نضال صطوف عميد كلية الهندسة المعمارية إنه خلال زيارة الطفل عبد الرحمن لكلية العمارة "رأينا رسوماته التي تنم عن ظاهرة استثنائية وشارك في الامتحان العملي مع طلاب الكلية وفوجئ الجميع برسوماته ثنائية وثلاثية الأبعاد مستخدماً ما يسمى منظور عين الطائر إضافة لقدرته على رسم أي مبنى معماري يشاهده خلال ثوان بدقة عالية حتى أنه يلحظ الزجاج المكسور في المبنى

تم إدماج عبد الرحمان في المدارس النظامية السورية مع الموافقة على إبقائه في مدرسته الحالية. أما موهبته في الرسم فسيتم تقييمها في مدرسته من قبل أكاديميين بالتنسيق والتعاون ما بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي مع وضع خطة تعليمية تربوية لدمجه إضافة إلى اختيار معلمة ظل ذات خبرة ومهارة لمتابعته.