«الدار البيضاء للكتاب».. دورة الـ 100 ألف عنوان تنطلق الخميس

المصدر: الرباط - رويترز

تشارك أكثر من 700 دار نشر من إفريقيا وأوروبا وآسيا والأميركتين في الدورة الجديدة من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، التي تنطلق الخميس المقبل في المغرب.

وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن «عدد عناوين الكتب المطروحة بالمعرض تتجاوز 100 ألف عنوان».

وأضاف أن الدورة الـ26 تمثل «صورة مشرقة للثقافة المغربية، وأن المعطيات الإحصائية المتعلقة بهذه النسخة تعكس الجاذبية المتزايدة لهذا الحدث الثقافي، واستمراره في ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي».

ومن بين الدول المشاركة في المعرض هذا العام: لبنان وسورية والأردن والكويت والسعودية والإمارات وقطر وتونس والجزائر وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وإندونيسيا والصين.

وينظم المعرض في الفترة من السادس إلى 16 من فبراير الجاري، قبالة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. واختيرت موريتانيا «ضيف شرف» الدورة المقبلة.

ويشمل البرنامج الثقافي للمعرض أمسيات شعرية وندوات فكرية وورش عمل بمشاركة أكثر من 380 مبدعاً ومفكراً وكاتباً وباحثاً من داخل المغرب وخارجه.

وتشير الإحصاءات إلى أن الدورة السابقة من المعرض استقبلت 560 ألف زائر.

380

مبدعاً ومفكراً وكاتباً وباحثاً من داخل المغرب وخارجه، يشاركون بالبرنامج الثقافي للمعرض.