الكورونا يتحول إلى "فيروس رقمي"

المصدر: حياة الحرزي- دبي

حذر خبراء الأمن الرقمي من استغلال بعض المتسللين قلق الجمهور والتغطية الإعلامية لفيروس من خلال جذبهم لتنزيل برامج ضارة عن طريق الخطأ، عبر روابط خبيثة تظهر كمقالات أو مقاطع فيديو حول اندلاع فيروس ووهان القاتل، لتتضمن رموز مصممة لسرقة المعلومات الشخصية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل "البريطانية.

ويقوم المتسللون بنشر المقالات والمنشورات ومقاطع الفيديو على شكل ملفات PDF أو MP4 لإخفاء طبيعتها الحقيقية، وعند النقر عليها وتنزيلها على هاتف أو كمبيوتر، يمكن للمتسللين الوصول إلى معلومات المستخدم المخزنة، وكذلك إتلاف البيانات أو حظرها أو نسخها بحسب الرغبة.

وقد أصدر كل من فيسبوك وغوغل وتويتر ضوابط خاصة لإيقاف هذه الأخبار المزيفة، لكن المتسللين نجحوا في استغلال الذعر العام من المرض لتفخيخ بعض مستخدمي الإنترنت.

ووفقا للصحيفة، قال أنتون إيفانوف، محلل برامج مكافحة الفيروسات في "كاسبرسكاي": "لقد تم بالفعل استخدام فيروس كورونا، ، كطُعم من قبل مجرمي الإنترنت. ونظرا لأن هذا النوع من النشاط يحدث غالبا مع المواضيع الشائعة، فإننا نتوقع أن يزداد هذا الاتجاه، فمع استمرار قلق الناس على صحتهم، قد نرى المزيد والمزيد من البرامج الضارة مخبأة داخل وثائق مزيفة حول فيروس كورونا".

وللكشف على البرامج الضارة، ينصح دوما بالنظر إلى نهاية عنوان الرابط، فإذا كان يحتوي على ملحق غير .docx. أو .pdf أو .mp4، فمن المحتمل أن يكون ضارا، كما يجب ألا تكون المستندات وملفات الفيديو مصنوعة بتنسيقات exe أو lnk.