الأمير هاري يخسر دعوى ضد صحيفة

المصدر: لندن ■د.ب.أ

خسر الأمير البريطاني هاري دعوى تقدم بها ضد صحيفة «ميل أون صنداي» الشعبية لدى مجلس الصحافة البريطاني، بحسب ما أوردته أول من أمس منظمة معايير الصحافة المستقلة (إيبسو).

وكانت الصحيفة اتهمت هاري في مقالة بأنه لم يقص «القصة كاملة» على متابعيه على موقع «إنستغرام»، وعددهم 5.6 ملايين متابع من خلال منشور مشفوع بصور عن حيوانات برية إفريقية. وشعر الأمير بأنه تعرّض لإساءة من خلال هذا الاتهام وقدم شكواه. وتمثلت انتقادات الصحيفة في المقام الأول في أن الصور تضمنت وحيد قرن وأسداً وفيلاً بصورة لا تبين ما إذا كانت الحيوانات تعرّضت للتخدير، وربطت الحيوانات بصورة ما، كما كتبت الصحيفة في أبريل الماضي، ولم يوضح الأمير ذلك. ولم يشأ هاري قبول هذا الوصف، مشيراً إلى أن الصور أعدت بهذه الكيفية لأسباب فنية. ونشر هاري الذي عمل طويلاً في إفريقيا هذه الصور بمناسبة «يوم الأرض». وكانت هذه الصور التقطت قبل أعوام عدة خلال حملة توطين قام بها حماة الطبيعة.