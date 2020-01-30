الإمارات تدخل «غينيس» بأطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت دولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً، من خلال أطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم، ضمن موسوعة «غينيس» العالمية، ضمن المبادرة التي نظمت برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحت شعار «عالم واحد.. رسالة واحدة».

وأطلق المبادرة مجلس شباب شرطة أبوظبي، تحت مسمى «أطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم»، لكسر الرقم القياسي في الموسوعة، بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وذلك بحديقة أم الإمارات في أبوظبي.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالمشاركة الواسعة في المبادرة، مضيفاً في كلمة ألقاها خلال الفعالية، أن «الاحتفال بمرور عام على إصدار وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية يعبّر عن بالغ اعتزازنا بما تتضمنه هذه الوثيقة التاريخية من مبادئ إنسانية نبيلة تحث على المحبة والتعارف والحوار والعمل المشترك، في سبيل تحقيق الخير للإنسان في كل مكان».

وتابع الشيخ نهيان بن مبارك: «نعبّر عن اعتزازنا بسير دولة الإمارات في ضوء الرؤية الحكيمة للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان رجل سلام وتسامح وتعارف وتواصل وعمل مشترك مع الجميع، وبفضل هذه الرؤية الحكيمة التي يحافظ عليها قادة الإمارات المخلصون أصبحنا دولة عزيزة المقام تمضي قدماً إلى كل معطيات العصر، مع حرصها على الهوية والاهتمام بالأصالة».

من ناحيته، أكد رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، الرائد محمد أحمد بالعلاء، أن «الإمارات لها بصمة إيجابية في تعزيز الحوار بين الأديان، من خلال زيارة البابا فرنسيس لها، وفي هذا اليوم المميز تم توقيع الوثيقة التاريخية (وثيقة الأخوة الإنسانية - إعلان أبوظبي) مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبهذه المناسبة أطلق مجلس شباب شرطة أبوظبي مبادرة أطول سلسلة تصافح في العالم، لكسر رقم قياسي في موسوعة (غينيس)، امتداداً لمرور عام على توقيع الوثيقة».

نهيان بن مبارك:

«نعتز بوثيقة الأخوة الإنسانية، وما فيها من مبادئ نبيلة تحث على المحبة والتعارف».