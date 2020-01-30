«صندوق الدنيا» يمثل مصر في «الأقصر للسينما الإفريقية»

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فيلم «صندوق الدنيا»، ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورة المهرجان التاسعة، التي ستقام في الفترة من السادس إلى 12 مارس المقبل.

وذكر المهرجان في بيان، أمس، أن مشاركة الفيلم في المسابقة تعدّ أول عرض عالمي في مسابقة دولية.

وتدور أحداث «صندوق الدنيا» حول مجموعة قصص، ويضم عدداً من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة، سواء في النجاح أو الفشل، في إطار درامي.

والفيلم من إخراج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف وباسم سمرة وصلاح عبدالله وعمرو القاضي وأحمد كمال وعلاء مرسي.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام من 10 دول إفريقية.

يذكر أن مهرجان الأقصر تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بدعم من وزارات الثقافة والخارجية والسياحة والشباب والرياضة.