90 % تخفيضات الأيام الأخيرة من «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يختتم مهرجان دبي للتسوّق فعالياته، هذا العام، بعروض ترويجية ضخمة تصل حتى 90% على العديد من العلامات التجارية حول المدينة، وتتيح التخفيضات الختامية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للمهرجان، الفرصة للمتسوّقين للحصول على صفقات لا تفوّت خلال الفترة من الخميس 30 يناير وحتى السبت 1 فبراير.

وتشهد الدورة الـ25 للمهرجان عروضاً ترويجية ضخمة على الأزياء النسائية، والملابس الرجالية، ومستلزمات المنزل، ومستحضرات التجميل، والاكسسوارات، وغيرها من المنتجات. وتعد التخفيضات الختامية الفرصة الأخيرة للزوّار والمقيمين للحصول على مشترياتهم بأسعار استثنائية.

ولن تقتصر التخفيضات الختامية على مراكز التسوّق، حيث سيشهد سوايب «ماركت أو تي بي» تخفيضات ختامية خلال عطلة نهاية الأسبوع (30 يناير – 1 فبراير)، ويشارك في هذه السوق أكثر من 80 محلاً تم اختيارها بعناية لتقديم تجربة تسوّق فريدة في الهواء الطلق، وسيتمكن الزوّار من الحصول على بعض من المقتنيات المتميزة من هذه السوق بأسعار مخفّضة.

وتأتي الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين «طيران الإمارات، إعمار مولز، ماجد الفطيم العقارية، مِراس، نخيل، ميركاتو، مجموعة الفطيم، مجموعة عبدالواحد الرستماني، سوق دبي الحرة، إينوك، واتصالات».

تتيح التخفيضات الختامية الفرصة للمتسوّقين للحصول على صفقات لا تفوَّت.