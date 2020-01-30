شهد بلان بعد أن «اختبرت الموت».. تُطلق «أسرع قانونياً»

المصدر: ديانا أيوب - دبي

بعد مرور أربعة أعوام على تعرّض الإعلامية شهد بلان لحادث سير أبعدها عن الشاشة عاماً ونصف العام، أطلقت أول من أمس، حملة توعوية حول أخطار السرعة أثناء القيادة، بالتعاون مع «دبي أوتودروم» بعنوان «أسرع قانونياً». وفي حديث خاص على هامش الحدث أكدت بلان لـ«الإمارات اليوم»، أن الحادث الذي تعرضت له، قد غيرها كثيراً وجعلها أكثر صبراً، وأردفت بالقول: «شعرت بالانكسار لحظة شاهدت واختبرت الموت بعيني، ولهذا أردت أن أقوم بهذه الحملة كي أتوجه إلى الشباب بضرورة تلافي كل أخطار القيادة السريعة التي يظنون أنهم بمنأى عنها».

وقالت بلان: «لطالما فكرت بعد أن تعافيت من آثار الحادث، بالقيام بحملة توعوية حول أخطار السرعة وبعض التصرفات التي نقوم بها بشكل تلقائي دون أن نفكر في احتمالية التعرض لحادث، لأننا نظن أننا بمنأى عن الحوادث». ولفتت الى انها تطلق الحملة الموجهة لفئة الشباب والأشخاص الذين يحملون الميول للسرعة، ويرغبون برفع مستوى الأدرنالين مع القيادة السريعة، منوهة بأنها تواصلت مع «دبي أوتودروم» وكانوا متعاونين معها، وأن الحملة ستحمل وسماً خاصاً بعنوان «أسرع قانونياً»، كما أنها ستعرض بعض المقاطع والبرامج على التلفزيون، لأن هدفها أن تكون الرسالة موجهة لكل الناس، وأن تعنيهم، وليس فقط حين يتعرضون لأي حادث مروري.

قررت بلان أن تقدم من خلال الحملة التوعية حول السرعة في الأماكن المسموح بها، ومن ضمنها الحلبات المخصصة للسرعة والتي تكون البيئة الخاصة بالسرعة مسيطراً عليها، لأنه عندما يفرغ المرء الطاقة في المكان الصحيح، سيقود على الطرقات وفق السرعات الطبيعية. ولفتت الى أن الفئة التي تتوجه اليها من خلال الحملة، هي الشباب على نحو واسع، موضحة أن هذه الحملات تؤدي مهامها من خلال التداول في الإعلام وتسليط الضوء عليها، اذ يصبح المرء أكثر اهتماماً بالاستماع الى النصيحة، خصوصاً حين تكون موجهة من شخص عايش تجربة أليمة مع الحوادث.

وبالعودة الى الحادث الذي تعرضت له، قالت بلان: «سبب الحادث كان السرعة الفائقة، وكانت السيارة التي صدمتنا المتسببة في الحادث، وكان حادثاً أليماً، وأضراره صعبة جداً علينا، فالسائق الذي كان معي توفي جراء الحادث، لذا أحاول أن أوصل رسالة الى الناس كي لا يعيشوا ما عشته، فقد مررت بلحظات صعبة، ورأيت الموت بعيني، وشعرت أنني سأفقد حياتي وكل الأشخاص الذين أحبهم». وأضافت: «في تلك اللحظة ينتاب المرء شعور بالانكسار، وبأنه لم يُنهِ كل ما يريد تحقيقه في الحياة، ولديه الكثير من الأشخاص الذين يحبهم ويريد أن يستكمل حياته معهم، فقد مرت صورة أهلي أمام عيوني لحظة وقوع الحادث، ولكن الشعور الأسوأ الذي انتابني هو أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لم أعبّر لهم عن كل مشاعري بعد».

بعد الحادث قررت بلان مواجهة الأمر واختارت تحمّل عواقبه وتأثيره في الحياة. أمضت بلان وقتاً طويلاً في العلاج، وأجبرت على ترك وظيفتها كمذيعة لمدة وصلت الى عام ونصف العام، مشيرة الى أن هذا الحادث غير الكثير في حياتها، وأصبح لديها شعور باليقظة تجاه كل ما يحيطها، كما أنها باتت أكثر تقديراً لقيمة كل ما تملك وما تحب.

لا تخفي بلان حبها للحياة وتعلقها بكل ما يجلب اليها السعادة من أهلها والأصدقاء والنجاح الذي تحققه في عملها، مشيرة الى أنها أصبحت أكثر تقديراً لكل هذا، كما انها أصبحت شخصية صبورة الى حد كبير، وتنظر الى المشكلات بطريقة مختلفة، إذ باتت أكثر سلاسة وأقوى في التعاطي مع الحياة ومشكلاتها. أما هذا الحادث فلم يغير من طريقة بلان في القيادة، فمازالت تقود وفق السرعات المحددة، والحادث لم يولّد لديها أي شعور بالرهاب من القيادة، كونها تحب القيادة والسيارات منذ عمر 17 سنة.

إرشادات للسلامة

قدّم المدرب الإماراتي في «دبي أتودروم»، سعيد سيف بن طوق، مجموعة من الإرشادات المتعلقة بالسلامة أثناء القيادة السريعة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «القيادة السريعة وسباق السيارات هي هواية ورياضة تتطلب التدريب والتمرين، ولهذا يجب ان يدرك الناس أن هناك اختلافاً بين القيادة على الطرقات والقيادة بسرعات عالية، لأن الطرقات وجدت للتنقل وعليها أرواح الكثير من الناس، ولابد من أن يشعر المرء بالمسؤولية حين يقود». ولفت الى أنه يفضل لمحبي القيادة السريعة، ممارسة القيادة في الحلبة الخاصة بالسرعة، منوهاً بأنه أكمل 11 سنة في هذه الرياضة، وان القيادة السريعة بلاشك تمنح المرء الشعور بالسعادة، ولكن يمكنهم الحصول على هذا الشعور في الأماكن المؤهلة لمثل هذه السرعات.

«أحاول أن أوصل رسالة إلى الناس كي لا يعيشوا ما عشته، فقد مررت بلحظات صعبة».

«الحادث لم يولّد لدي أي شعور بالرهاب والخوف من القيادة».

القيادة السريعة هواية ورياضة تتطلب التدريب والتمرين، ولهذا يجب أن يدرك الناس أن هناك اختلافاً بين القيادة على الطرقات والقيادة بسرعات عالية.