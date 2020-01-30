رحلة مع أسرار الجَمال وآخر سفينة للرقيق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بباقة من الموضوعات، تطل مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية على قرّائها في عددها الجديد لشهر فبراير المقبل.

وتلقي موضوعات المجلة الضوء على قصة آخر سفينة للرقيق وصلت إلى الولايات المتحدة عام 1860؛ وصراع حماة البيئة ضد الرعاة في براري ولاية مونتانا الأميركية، بالإضافة إلى موضوع عن الجمال وتغيراته الثورية؛ وآخر يسرد تفاصيل رحلة في غابات فيتنام خلال موسم حصاد «الهيل الأسود».

ففي شهر مايو 2019، أعلن فريق من علماء الآثار اكتشافهم بقايا متفحمة غارقة تعود لآخر سفينة رقيق وصلت إلى أميركا، عُرفت باسم «كلوتيلدا». كانت هذه السفينة تحمل 108 أسرى إفريقيين تجرعوا مرارة خسارة الوطن والأهل، واليوم يستذكر أحفاد أولئك الأفارقة ذكريات أجدادهم ويروون معاناتهم الأليمة.

وضمن سلسلة «آخر الأماكن البرية»، يكشف عدد شهر فبراير من المجلة عن خطة طموحة تنتهجها منظمة لحفظ الطبيعة في ولاية مونتانا الأميركية، أملاً في إحياء براري الولاية وجعلها تحاكي الطبيعة الفطرية التي كانت عليها قبل أن تتضرر منذ القرن الـ19 عبر شراء الأراضي، وإعادة قطعان البيسون، وزرع النباتات المحلية.

كما يكشف العدد في موضوعه الرئيس عن أبرز السبل التي اتبعتها النساء منذ آلاف السنين سعياً وراء الكمال في عالم التأنق والجمال، وكيف تغيرت المعايير مع تطو~ر المجتمعات البشرية، وصولاً إلى انهيار تلك المعايير بفعل ثورةٍ جديدة أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بات لكل امرأة الحق في الاحتفاء بجمالها، كيفما كان شكلها أو لونها.

فضلاً عن أبواب متنوعة تكشف أسرار كوكبنا وتُبرز عجائبه الفريدة، وتسافر بالقارئ العربي إلى عوالم جميلة من العلوم والمعارف الجديدة.

موسم «الهيل الأسود»

يسرد الكاتب مايك آيفز في العدد الجديد من المجلة تفاصيل رحلته الشاقة والمملوءة بالمفاجآت إلى أدغال فيتنام الجبلية، إذ يتتبع رفقة عائلة من إحدى الأقليات العرقية بالمنطقة، موسم جني محصول «الهيل الأسود» الثمين والمعروف محلياً باسم «ثاو كوا».