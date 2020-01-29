34 يوماً في أخطر غابات العالم.. إنقاذ امرأة وأطفالها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام كولومبية وبيروفية، أنه تم إنقاذ امرأة كولومبية وأطفالها الثلاثة، بعد أن ظلوا مفقودين لمدة 34 يوماً في غابات الأمازون المطيرة التي توصف بأنها من أخطر الغابات في العالم.



وكانت الأم (40 عاماً) وأطفالها (10 و12 و14 عاماً) يقضون عطلة مع الأب في الجزء الكولومبي، من منطقة الأمازون، بحسب موقع «دويتشه فيله» الألماني.

وذكرت صحيفة «إل تييمبو» أن الأسرة قررت زيارة منطقة نائية في الغابات، لكنها انفصلت، وضل الأشخاص الأربعة (الأم وأبناؤها الثلاثة) الطريق إلى الأب. وعندما ذهبوا للبحث عنه، ضلوا الطريق وانتهى بهم المطاف إلى الجزء البيروفي من الغابات.

وخلال تلك الفترة كانوا يعيشون على تناول التوت، ثم قابلوا أخيراً امرأة تنتمي إلى السكان الأصليين في يوبينيتو بشمال شرقي بيرو على بعد 180 كيلومتراً من منطقة ليغيزامو الكولومبية التي جاءوا منها. ونشر السكان المحليون صورهم لاحقاً على موقع «فيس بوك»، ما مكن الأب من تحديد موقع باقي أفراد الأسرة المفقودين.

وأنقذت القوات البحرية الكولومبية والبيروفية الأشخاص الأربعة، يوم الأحد الماضي، وتبين أنهم مصابون بسوء التغذية وتسلل الطفيليات إلى أجسامهم وإصابة أقدامهم بجروح، ونقلوا إلى مستشفى، وتردد أن الأبناء في حالة خطيرة.