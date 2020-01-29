«سليمان الحبيب» تجمع خدماتها في تطبيق واحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق الأجهزة الذكية، الخاص بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، وذلك خلال مشاركتها في «معرض الصحة العربي 2020»، المقام في دبي بحضور نائب وزير الصحة للتطوير والتخطيط السعودي، فهد الجلاجل. ويندرج الكشف عن هذا التطبيق الجديد، ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تيسير وصول خدماتها للمستفيدين عبر أحدث الوسائل التقنية، وتقديم نموذج ريادي في مجال الرعاية الصحية، بما يتماشى مع خطط وزارة الصحة السعودية للتحوّل الرقمي جزءاً من رؤية المملكة 2030. وقال رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب: «لطالما كنا السبّاقين دوماً في اعتماد أحدث التقنيات ووسائلها ضمن أعمال المجموعة، وتطويعها من أجل تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها للمرضى».