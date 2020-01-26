بالفيديو...عامل يبصق في بيتزا الزبائن قبل توصيلها

المصدر: حياة الحرزي - دبي

حكم على عامل توصيل البيتزا التركي "بوراك إس" الذي تعمد البصق في بيتزا الزبائن قبل تسليمها لهم بالسجن 18 عاما، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية إثر حكم صادر من المدعي العام التركي في حق الفاعل، وذلك، على خلفيته تعمده الإساءة للأشخاص عبر "تسميم طعامهم."

ويعود الحادث الذي التقطت وقائعه بالتفاصيل وبصدفة محضة كاميرا مراقبة كانت موضوعة على المبنى حيث يسكن الزبون الذي طلب البيتزا وفقا لوكالة "دي اتش إيه" للأنباء، ليس جديدا، إلى العام 2017 في مدينة "أسكي شهر" التركي ، ويظهر عامل التوصيل وهو يبصق على البيتزا ويتفنن في توثيق اللحظة على هاتفه المحمول، في الوقت الذي بادر صاحب المبنى السكني، مباشرة بعد مشاهدة لقطات كاميرا المراقبة، بتنبيه الزبون، مما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية لمحاسبة الفاعل.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء أن المدعى عليه غرّم في وقت سابق بدفع 4 آلاف ليرة تركية (675 دولاراً) لتهديده صحة الزبون.