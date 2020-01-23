رحلة عبر الزمن إلى العصر الجوراسي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف العاصمة أبوظبي بدايةً من اليوم ولغاية 14 مارس 2020 عرض آلة الزمن، الذي يستخدم تقنية الإسقاط الضوئي ثلاثية الأبعاد ويأخذ الزوار في رحلة مشوّقة عبر الزمن، وذلك لعيش تجربة الحياة خلال العصر الجوراسي، وبعدها الانتقال إلى المستقبل، وعرض ما هو متوقع أن تكون عليه الحياة مع استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

ويأتي عرض آلة الزمن جانباً من فعاليات معرض «إيماجن نيشن»، التي ينظمها «مول نيشن تاورز غاليريا»، وتقع آلة الزمن في منطقة مغلقة خاصة، وسيتسنى للزوار خوض مغامرة مميزة عندما تتحول الجدران والأرضية إلى ما كانت عليه خلال العصر الجوراسي.