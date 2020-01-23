العبداللات وعسّاف ضيوف «هلا بالمجاز»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يحيي الفنانان الأردني عمر العبداللات، والفلسطيني محمد عسّاف، حفلاً غنائياً، يوم غد، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان «هلا بالمجاز»، التي يحتضنها المسرح الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة.

وسيكون الجمهور على موعد مع أجمل التجارب الغنائية التي قدّمها النجم الأردني خلال مسيرته الفنية، الذي استطاع خلال سنوات طويلة أن يحجز مكانه واحداً من ألمع الأسماء على الساحة الغنائية الأردنية والعربية، حيث سيستمتع الحضور بأغنيات عاطفية ووطنية وتراثية، أبرزها «يا سعد»، و«مشتاق» و«هاشمي هاشمي»، وغيرها الكثير من الروائع.

أما محبوب العرب سيطلّ على جمهوره حاملاً مجموعة متنوّعة من الأغنيات الرائعة التي قدّمها بصوته وحضوره المميز، حيث سيعود مرّة أخرى صاحب «ياطير الطاير»، و«عليّ الكوفية»، و«لوين بروح»، ليقدم لجمهوره العاشق أغنيات منتظرة وإبداعات جعلت منه واحداً من ألمع نجوم الصف الأول في الوسط الغنائي العربي.

يتسنى للجمهور إمكانية شراء تذاكر الحفل الآن عبر platinumlist.net أو من خلال مسرح المجاز.

يشار إلى أن مسرح المجاز نجح في ترسيخ مكانته وجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الدولة، باستضافته فعاليات ثقافية عالمية المستوى، وحفلات موسيقية تضم فنانين ونجوماً معروفين عالمياً من داخل العالم العربي وخارجه.

واستضاف المسرح مجموعة متنوّعة من المواهب الموسيقية على مدار الأعوام الماضية، منهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده، ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّ من السوبر ستار راغب علامة، ومحبوب العرب محمد عساف، والفنان الكويتي نبيل شعيل وغيرهم.

استضاف المسرح مجموعة متنوّعة من المواهب الموسيقية على مدار الأعوام الماضية.