10 أيام مع «دورا» المستكشفة ورفاقها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف «ديرة سيتي سنتر» في دبي نجوم عالم «نيكلوديون»، ضمن فعالية «الغناء مع نيكلوديون»، التي انطلقت أول من أمس، وتسمر 10 أيام.

وتحلّ «دور» المتسكشفة، ضيفة على المركز التجاري في الفترة من 20 إلى 29 الجاري مع شخصيتي مارشال وتشيس من «باو باترول»، والحوريتين لؤلؤة وألماسة، لتؤدي الشخصيات عروضاً جماعية راقصة على وقع الأنغام التي ستمتع جميع الزوّار، الذين يمكنهم بعد كل عرض لقاء شخصياتهم المفضلة، والتقاط صور معها. وسيستمر المرح مع برنامج من ورش العمل التي تقدمها شخصيات «نيكلوديون»، لتتيح للأطفال إطلاق قدراتهم الإبداعية بالتلوين مع «دورا»، واختبار أجواء التشويق مع مارشال، من خلال لعبة رجال الإطفاء، وتعلم قواعد السلامة على الطرقات مع تشيس، إضافة إلى ورش تلوين الوجه مع لؤلؤة وألماسة. وتتزامن العروض الترفيهية العائلية مع مهرجان دبي للتسوّق، الذي يشارك فيه «ديرة سيتي سنتر» حتى الأول من فبراير المقبل. وتستمر عروض «نيكلوديون» للرقص والغناء الجماعي حتى 29 الجاري، في هذه الأوقات يومياً: (4:00 و4:45 و5:30 و7:00 و7:45 و8:30 مساءً).