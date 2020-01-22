مهرجان المأكولات يعود مع الجواهر الخفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات في 26 فبراير المقبل لتقدم لزوّار وسكان المدينة فعاليات مميّزة وعروضاً ترويجية.

ويسهم الحدث، الذي ستستمر فعاليات دورته الجديدة حتى 14 مارس المقبل، في تعزيز مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، كونه يبرز التنوّع المميّز الذي تمتاز به المدينة مع احتضانها لأكثر من 200 جنسية، ويتيح المجال أمام الزوّار والسكان والعائلات للاطلاع على مذاقات متنوّعة حول العالم.

ويضم مهرجان دبي للمأكولات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة على مدار 18 يوماً، ويتضمن أسبوع دبي للمطاعم، وكانتين الشاطئ، إضافة إلى الجواهر الخفية، وهي مطاعم شعبية غير معروفة لدى الجميع تمتاز بتقديم مأكولات ذات مذاق رائع.

كما يمكن الاستمتاع بفعاليات جديدة مرتبطة بالمأكولات، وكذلك مشاهدة أشهر الطهاة وهم يعدّون وصفات وأكلات مميّزة.