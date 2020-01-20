«متلازمة داون» تنظم مهرجانها الصحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن فعاليات «عام الاستعداد للخمسين 2020»، نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون بمقرها في دبي، المهرجان الصحي السنوي العاشر لذوي متلازمة داون وأسرهم، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ممثلة في مركز خدمات طب الأسنان بمركز البدع الصحي، بالشراكة مع المستشفى الكندي التخصصي، مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، مستشفى زليخة بدبي، عيادة الدكتورة أمينة الأميري، مركز إير كير الطبي، البيت العربي للعناية الصحية ومركز أساكو للتدريب والتنمية، بحضور مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من ذوي متلازمة داون وأسرهم، والشركاء والمتطوّعين والداعمين.

وتميّز المهرجان بمشاركة واسعة من المستشفيات والمراكز الخاصة، وشمل معظم التخصصات الطبية التي تخدم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأسرهم.

ورحّبت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة منال جعرور، بالجهات المشاركة، وأثنت على الدور المهم الذي يقومون به، الذي يمثل أروع ترجمة للمسؤولية المجتمعية، التي تصنع الفرق في حياة ذوي متلازمة داون وأسرهم. وتضمنت الفعاليات الكشف الطبي على الأسنان لذوي متلازمة داون، التي وفرتها سيارة الكشف الطبي المتحرك لهيئة الصحة، وورش العمل والنماذج التوضيحية الوقائية والعملية لتعليم المستفيدين والحضور على كيفية العناية بالأسنان، وكل ما يتعلق بصحة الفم والأسنان.

كما وفر المهرجان العديد من الفحوص الطبية المهمة، كفحص السكرى، وفحص ضغط الدم والعيون، وفحص القدم وقياس كتلة الجسم، وفحص هشاشة العظام. كما تم تقديم توصيات بنظام التغذية، والإرشادات حول نمط الحياة الصحي لذوي متلازمة داون، ومشكلات السمنة وغيرها.