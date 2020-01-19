مشاركة واسعة ومنافسة قوية في ماراثون الهجن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمشاركة واسعة وسط مستويات تنافسية قوية أقيم السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فبراير المقبل، بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة.

وشهد السباق التمهيدي الثاني الذي أقيم أول من أمس، مجموعة كبيرة من المضمرين من سن 30 فما فوق. وفرض «الشقيقان الكتبي» سيطرتهما على السباق بعدما نجح يحيى الملعاي الكتبي في تحقيق المركز الأول على متن المطية «الرماس» بزمن وقدره 10.46.18 دقائق، ليسير على خطى شقيقه خميس الملعاي الكتبي الذي كان حقق المركز الأول في السباق التمهيدي الأول، وأكد الشقيقان أنهما قادمان بقوة في سباق اليوم الوطني للهجن.

وجاء في المركز الثاني بالسباق حمد محمد المزروعي على متن المطية «صوغان» بزمن 11.05.86 دقيقة، وفي المركز الثالث حمدان عبيد الكتبي على متن المطية «أبوالمكارم» بزمن 11.17.09 دقيقة. وتمكن الكتبي من الفوز بالسباق بعد أداء ثابت ترجمه بدخوله بقوة في الأمتار الأخيرة حيث ابتعد بفارق مريح عن مطارديه، ليحتفل عند وصوله خط النهاية وهو يقف على متن المطية وسط تفاعل من الجماهير الحاضرة، خصوصاً أن الحدث حظي بحضور العديد من الزوار والمقيمين من الجنسيات الأجنبية.

وامتدت مسافة السباق ستة كيلومترات، وبلغت الجوائز المالية الإجمالية 50 ألف درهم، بواقع 15 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و10 آلاف للمركز الثاني و7000 درهم للمركز الثالث، إلى جانب بقية الجوائز المالية للمشاركين حتى المركز العاشر.

الكتبي: طموحاتنا كبيرة

أكد يحيى الملعاي الكتبي، أن فوزه بالمركز الأول بعد تفوق شقيقه في النسخة الماضية، يجعل طموحاتهما أكبر من أي وقت مضى، من أجل محاولة أن يكون مسك الختام في البطولة الرئيسة المقبلة، وقال: «نشكر كل من دعمنا ووفر هذه الفرصة لإقامة هذا السباق، ونتطلع لأن نكون نجحنا في تقديم أقصى طاقتنا في الحدث وسط محاولة من الجميع للوصول إلى خط النهاية بالمقام الأول قبل التفكير بالحصول على المراكز المتقدمة».

فرض «الشقيقان الكتبي» سيطرتهما على السباق وسط تفاعل الجماهير الحاضرة.