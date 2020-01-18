«ملك العالم».. المحتال في قبضة الشرطة

المصدر: جاكرتا ■ د.ب.أ

اعتقلت الشرطة الإندونيسية في إقليم جاوا بوسط البلاد، أمس، رجلاً زعم أنه ملك العالم، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال على المئات من أتباعه. وادعى توتو سانتوسو أنه تلقى وحياً من أسلافه في مملكة ماتارام القديمة لقيادة «كيراتون أجونج سيجاجات» أو (المملكة العالمية العظمى). وقال قائد شرطة جاوا الوسطى ريكو دانيل، إن الرجل استقطب حتى الآن أكثر من 450 من أتباعه، دفع بعضهم نحو 110 ملايين روبية (8000 دولار) بعد أن وعدهم بمناصب في مملكته ورواتب شهرية مقبلة بالدولار الأميركي. وتابع ريكو «لقد وعد (الرجل) الناس بأنهم إن اتبعوه تحرروا من الخطر، وستكون حياتهم أفضل»، مضيفاً أن توتو استحدث أيضاً مستندات مزيفة منسوبة للأمم المتحدة وقناة على «يوتيوب» لنشر مزاعمه.

وقال ريكو إن توتو وشريكته التي كانت تؤدي دور الملكة اعتقلا رسمياً بتهمة الاحتيال.