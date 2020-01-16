«ذهب أخضر» عُماني وقهوة بحرينية في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يجسّد الجناحان العُماني والبحريني في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، الحياة في البلدين الخليجيين الشقيقين، ليشكّلا صورة مصغرة لثقافتين عريقتين، تستقطبان آلاف الزوار يومياً للتعرف إلى تقاليد عربية أصيلة.

ويشتهر جناح السلطنة، كل عام في المهرجان، بمحال الحلوى العُمانية وأنواعها التي تحضر في مناسبات وأعياد واحتفالات مختلفة. ويعرض أحد المحال أنواعاً مختلفة من الحلوى العمانية، ويعرّف القائمون عليه زوار المهرجان بطرق تحضيرها وتاريخها وما يميز حلوى كل منطقة.

وعلى جانب آخر من الجناح العماني يعرض أحد المحال مجموعة من اللبان العماني الذي يطلقون عليه «الذهب الأخضر»، لشهرته الكبيرة نظراً لمكوناته الطبيعية 100%، ولفوائده الطبية المتعددة.

أما الجناح البحريني فيعرض عبر محاله مجموعة من المنتجات، مثل العباءات الخليجية والدخون والعطور العربية المعتقة بدهن العود، علاوة على بهارات متنوعة، وقهوة بحرينية، وتمور بأنواعها المتعددة.