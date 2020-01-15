جزيرة ياس تستدعي إرث بيتهوفن

احتفاءً بمرور 250 عاماً على ميلاد الملحن الألماني العبقري، لودفيج فان بيتهوفن، ستقدّم أوركسترا هامبورغ السيمفونية حفلاً مميزاً، في إطار موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، أداء سيمفونيته التاسعة، على خشبة مسرح ميدان دو في جزيرة ياس، وذلك في الخامس من فبراير المقبل.

وسيبدع 100 عازف و70 مطرباً من أعضاء الأوركسترا في أداء إحدى أهم مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية العالمية.

وتجاوز الحضور الراسخ للسيمفونية التاسعة خشبة مسارح الأوبرا، ليدخل شاشات السينما، مع استخدام المخرجين لبعض مقاطعها في ما لا يقل عن سبعة أفلام عالمية، نظراً إلى الرسائل القوية التي تجسّدها أنغام هذه السيمفونية.

وإضافة إلى استخدام سيمفونياته، استفاد صنّاع السينما من بعض مقطوعات «السوناتا»، التي أبدعها بيتهوفن خلال حياته، إذ ظهرت «السوناتا الثامنة» في فيلمي «جوراسيك بارك: ذا لوست وورلد» عام 1997، و«ستار تريك: إنسيركشن» عام 1998.

أبوظبي ■الإمارات اليوم

احتفاءً بـ 250 عاماً على ميلاد الموسيقار العبقري