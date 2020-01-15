التخييم بالكرفانات على الشواطئ بتصاريح إلكترونية مجانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي خدمة إصدار تصاريح التخييم بالكرفانات على الشواطئ المخصصة لهذا الغرض مجانية ومتوافرة إلكترونياً على موقع الدائرة.

وقال مدير عام البلدية، داوود الهاجري: «إن القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ضمان استمتاع هواة التخييم وأصحاب الكرفانات بالأجواء المميزة للشواطئ على مدار العام، خصوصاً في فصل الشتاء، حيث تسهم هذه المبادرة المتميزة في تعزيز سعادة أفراد المجتمع ورضاهم».

وأضاف أن «فصل الشتاء من كل عام يشهد كثافة في عدد المخيمين وتزايداً في أعداد الكرفانات والمقطورات المتجهة إلى الشاطئ، نظراً إلى طبيعة الأجواء الجميلة والجاذبة التي تمتاز بها شواطئ دبي»، مؤكداً أنه مازال يتوجب على الراغبين في التخييم على الشاطئ الحصول على تصريح مسبق من بلدية دبي، قبل التوجه إلى الموقع، الذي يتم إصداره مجاناً من دون رسوم.

وأوضح أن «الشاطئ المخصص حالياً في الإمارة لهذا النشاط هو شاطئ بمنطقة الصفوح، المحاذي لشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز».

وأضاف أن «بالإمكان الحصول على التصاريح اللازمة إلكترونياً من دون الحاجة إلى زيارة الدائرة، وذلك تأكيداً على سعيها لأن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة، حيث يتعين على مقدم الطلب إدخال البيانات والمستندات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، ويتم إصدار التصريح فوراً، الذي يتيح لحامله التخييم في الموقع المحدد لمدة 15 يوماً»، منوهاً بأن التصريح يهدف إلى ضمان التخطيط السليم لمثل هذا النوع من استخدامات الشاطئ.

«العَلَم الأزرق»

حازت جميع الشواطئ العامة في إمارة دبي، وللعام الثالث، الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق، الذي يؤكد التزام بلدية دبي بأن تكون جميع مرافقها الشاطئية متوافقة مع المعايير المطلوبة من المنظمة، التي تغطي العديد من المجالات، منها جودة المياه، والاستدامة البيئية، وتجهيزات الأمن والسلامة.