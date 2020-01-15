فائز بجائزة الطيب صالح في اتحاد الكتّاب اليوم

المصدر: الشارقة -الإمارات اليوم

يستضيف اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، مساء اليوم، في قاعة أحمد راشد ثاني، بمقر الاتحاد على القصباء في الشارقة، الروائي السوداني أسامة الشيخ إدريس، الفائز بجائزة الطيب صالح لعام 2018، في أمسية أدبية بعنوان: «الرواية بين المهنية والهواية».

وأسامة الشيخ هو صحافي وروائي وقاص حاصل على ماجستير علوم الاتصال من جامعة إفريقيا العالمية، عمل في الصحافة ومديراً لتحرير مجلات عدة. وصدرت له أعمال منها: «للموت طعم آخر» (مجموعة قصص قصيرة) نالت جائزة الشهيد الزبير للإبداع والتميز العلمي 2011، و«سمبا» (رواية)، و«النهر يعرف أكثر» (رواية) حازت المركز الأول لجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي 2018، «ما لم تقله فاطمة» (رواية)، «سبع نخلات عجاف» (قصص قصيرة).