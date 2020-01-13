يويلة «الميدان» يستعرضون قدراتهم تحت المطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت المطر، شهدت قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي، منافسات حامية في الحلقة السادسة لبطولة فزاع لليولة، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وهطلت الأمطار في أرجاء «الميدان»، لتزيد من حماسة المتنافسين وعزيمتهم على تقديم الأداء الأفضل، على الرغم من صعوبة التحكم في السلاح وعملية الفر. وكُشف خلال الحلقة، التي نظمت مساء يوم الجمعة الماضي، عن أول فرسان المربع الذهبي لهذا الموسم، إذ تأهل اليويل راشد سلطان الدرمكي، وسط فرحة وتشجيع الجماهير التي كانت تترقب نتيجة التصويت.

من ناحيتها، قالت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، إن «العد التنازلي للمربع الذهبي قد بدأ من هذه الجولة، ومع الإعلان عن تأهل أول فرسان المربع الذهبي، سنشهد في الأسابيع المقبلة تأهل بقية اليويلة الذين سيخوضون المسابقات النهائية».

وانطلقت منافسات الحلقة السادسة مع اليويل راشد سعيد بن حرمش المنصوري، الذي حصد لقب البطولة قبل سنوات. واستعرض قدراته بثقة وخطوات مدروسة على إيقاع شلة الميدان، وعلى الرغم من الأمطار نجح راشد في فر السلاح، وقرع الأجراس مرتين. وأشادت لجنة التحكيم بأدائه، ومنحته 49 درجة.

وكان ثاني المتسابقين، سلطان الكتبي، الذي قدم أداءً مميزاً، حصد على إثره تشجيعاً كبيراً من الجماهير، ولم يدخر جهداً في محاولاته لفر السلاح، ونجح في قرع الأجراس مرتين. وأثنت لجنة التحكيم على إتقانه لليولة الأرضية، ومنحته 49 درجة.

وكان ضيف الفقرة الشعرية خلال الحلقة، الشاعر سعيد بن طميشان الكعبي، الذي ألقى «مدينة العز» المهداة إلى دبي، والتي تتغنى بأمجادها وإنجازاتها.

بينما قدم الفنان هزاع الرئيسي أغنيتين جديدتين لجماهير بطولة فزاع لليولة، الأولى بعنوان «مشكور يا شيخ»، والثانية بعنوان «حالف ما أعاتب المحبوب».

سعيد الكعبي أهدى «مدينة العز» إلى دبي، متغنياً بأمجادها وإنجازاتها.