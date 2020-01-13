12 عرضاً في واجهة المجاز خلال «فرنج الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت واجهة المجاز المائية في الشارقة عن تخصيصها منطقتين مؤهلتين لاستيعاب أكثر من 700 متفرج، لعرض مجموعة من الفقرات الكوميدية والتفاعلية واللوحات الموسيقية الراقصة، خلال مهرجان فرنج الشارقة، الذي ينطلق في 16 الجاري، ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وستوفر الواجهة خيمة مغلقة بالقرب من جامع التقوى، إضافة إلى منطقة مُظلّلة بجانب حديقة مرايا للفنون.

ويزخر المهرجان، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمشاركة أكثر من 50 فناناً يقدمون 30 عرضاً مجانياً تناسب الصغار والكبار في الهواء الطلق، إلى جانب 35 عرضاً بتذاكر، وتستضيف الواجهة 12 عرضاً منها، فيما العروض الأخرى موزّعة على جزيرة النور، وجزيرة العَلَم، و«القصباء».

وقالت المدير العام لواجهة المجاز المائية، مروة عبيد الشامسي: «يسعدنا استضافة هذا المهرجان في وجهات رائدة تعطي للمقيمين والسياح أسباباً إضافية لزيارة هذه الوجهات الثقافية والعائلية الترفيهية، إذ تحتفي العروض بالتنوع الثقافي الغني، وتعزّز حوار الحضارات والتبادل الثقافي، وتثري الرؤية الإبداعية للشارقة».

وأضافت: «يتضمن المهرجان مجموعة من العروض الحائزة جوائز عالمية، وعروضاً أخرى يقدمها فنانون محليون وعرب، التي تناسب مختلف الفئات العمرية والجنسيات. وتستعد واجهة المجاز المائية لاستضافة 12 من هذه العروض في المنطقتين المجهزتين».

ويدمج عرض «دمى الظل» القادم من أستراليا، بين فقرات المهرّجين والمؤثرات المسرحية البصرية، إذ تتحول الخردة والمقتنيات المنزلية المستعملة إلى قصص صامتة مضحكة، أبطالها دمى الظلّ، وشخصيات كرتونية كالدجاجات الطائرة والنينجا المتخفية. وتشمل عروض المواهب المختلفة من جميع أنحاء دولة الإمارات، عرض «سكيتشي بيهيفير»، الذي تؤديه فرقة مؤلفة من نخبة من الفنانين الكوميديين الحاصلين على جوائز عالمية، ويشمل مجموعة من العروض الكوميدية. أما «كل نجوم الشارقة»، فيتضمّن سلسلة من العروض المسرحية المتنوعة، التي تحتفي بمواهب عدد من الفنانين الإماراتيين والعرب، إلى جانب أعمال شركات الأداء في الإمارات، المتنوّعة بين الرقص والموسيقى والكوميديا.

وتقدم أيرلندا، الجزيرة الزمردية، عرض «أجنحة غريبة»، الذي يدمج بين السيرك والرقص البهلواني والموسيقى، ليروي قصة فرخين من الطيور، يستكشفان العالم العجائبي للريش والأجنحة. كما يتعلّم الأطفال قدرات الكبار في على التغلب على الأحزان، في عرض «يوريا»، وهي كلمة إسبانية تعني المطر.

مروة الشامسي:

«المهرجان يتضمن عروضاً حائزة جوائز عالمية، وأخرى يقدمها فنانون محليون وعرب».

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الجاري تنطلق النسخة الأولى من المهرجان، الذي يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

ثنائي من أستراليا

من أبرز عروض مهرجان فرنج الشارقة، التي تنظم في واجهة المجاز المائية، عرض الثنائي الأسترالي «جيمي ماكدويل وتوم ثام»، إذ يجمعان بين آلة الجيتار وأصواتهما، لإمتاع الزوّار.