    القرية العالمية تفتح أبوابها اليوم

    Global Village

    المصدر:
    • دبي - الإمارات اليوم
    التاريخ:

    بسبب أحوال الطقس غير المستقر وظروف الأمطار، أغلقت القرية العالمية أبوابها أمس، حرصاً منها على راحة الضيوف وجميع العاملين فيها.

    وقالت إدارة الوجهة العائلية في دبي في بيان: «تتطلع القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، إلى استقبال ضيوفها اليوم من الساعة 4:00 عصراً حتى 12:00 منتصف الليل».

    يشار إلى أن الموسم الحالي للقرية العالمية يضم برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتسعى الوجهة إلى تقديم تجربة ثقافية وترفيهية مميزة، إذ تستضيف 78 دولة عبر 26 جناحاً.

    طباعة
    أعلى