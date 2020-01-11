فلكيون: نجمان سيصطدمان لا محالة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال فلكيون إن نجمين من نظام شمسي ثنائي يدعى «في ساجيتا» سيصطدمان في انفجار ضخم، إلى درجة أنهما سيكونان لفترة وجيزة أكثر الأجسام سطوعاً في سماء الأرض، وسيحدث ذلك - كما نقلت نشرة مرصد المستقبل بدبي - خلال عام 2083، يزيد أو ينقص 16 عاماً.

وذكرت النشرة أنه خلال اجتماع للجمعية الفلكية الأميركية في هاواي مؤخراً، قال الباحث برادلي شايفر، من جامعة ولاية لويزيانا «النجمان في نظام (في ساجيتا) سيصطدمان لا محالة.. أضف ذلك إلى تقويمك».

وفي مقابلة مع موقع جزمودو، قال الأستاذ في جامعة لويزيانا جوهان فرانك «سيسفر الاصطدام عن أكثر الأجسام سطوعاً في سمائنا لأسابيع، وقد يكون أكثر سطوعاً من كوكب الزهرة، لكن التوقعات غير دقيقة».

