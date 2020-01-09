«مصدر» تدخل «غينيس» بلوحة فسيفسائية مبتكرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة «مصدر»، المجمع الحضري المستدام في أبوظبي، عن تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عبر تشكيل أكبر لوحة فسيفسائية في العالم من مواد قابلة لإعادة التدوير.

ويبلغ حجم اللوحة 1015 متراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة ملعبَي كرة سلة، وقد استغرق تشكيلها شهراً كاملاً، واستُخدم فيها 90 ألفاً و500 من المواد القابلة لإعادة التدوير، التي شملت قوارير بلاستيكية وعبوات معدنية وعلب كرتون.

وشارك في إنجاز اللوحة موظفون وسكان في مدينة مصدر، إلى جانب أشخاص من المجتمع المحلي، وطلبة مدارس في أبوظبي.

ويهدف العمل الفني، الذي كشف عنه رسمياً قبيل انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، إلى تشجيع مواطني الإمارات وزائريها والمقيمين على أرضها على تبنّي ممارسات مسؤولة تجاه البيئة، وتحفيزهم على الحد من النفايات، وإعادة تدويرها واستخدامها.

وتجسّد اللوحة مسيرة دولة الإمارات بين الماضي والحاضر، وتسلّط الضوء على عدد من المعالم البارزة في إمارات الدولة السبع.