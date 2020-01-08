«صقور فزاع» تتنافس في يوم غائم بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل اليوم الأول من منافسات العامة لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح الرئيسية)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، حضوراً قوياً مع مشاركة 272 طيراً تنافست على مدار ستة أشواط، وجاءت النتائج والصدارة متنوعة في الأشواط التي أجريت في أجواء غائمة، وحصد مراكزها الأولى الطيور النخبة.

وشهد الشوط الأول للعامة لفئة جير شاهين فرخ للرموز، مشاركة 17 طيراً، ونجح الطير «كفو» لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي في الفوز بالمركز الأول.

وأهدى الطير «مشكور» مالكه بطي خلفان بطي سالم القبيسي صدارة الشوط الثاني الرئيسي لفئة جير شاهين فرخ، والذي شارك فيه 63 طيراً.

وتصدّر محمد سعيد عبدالله حبيشي المنصوري المركز الأول للشوط الثالث لفئة جير شاهين فرخ نقدي، الذي شارك فيه 78 طيراً، وجاءت الصدارة عبر الطير «إم 27».

أما في الشوط الرابع لفئة جير شاهين جرناس للرموز، الذي شارك فيه 18 طيراً، ففاز بالمركز الأول حمدان مبارك ناصر سالمين المنصوري، بالطير «جي 2».

وحلق الطير «ياس» بقمة الشوط الخامس الرئيسي لفئة جير شاهين جرناس، الذي شارك فيه 45 طيراً، وأهدى مالكه خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري الصدارة.

وفاز حمدان سعيد جابر بالمركز الأول في الشوط السادس في فئة جير شاهين جرناس نقدي، الذي شارك فيه 51 طيراً، وجاءت الصدارة عبر الطير «إس 4».

وأكد رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور (التلواح) دميثان بن سويدان، أن «الأجواء خلال منافسات العامة كانت مثالية مع وجود الغيوم في السماء، على عكس ما تكون هناك رياح ربما تساعد الطيور على السرعة، لكن الأجواء كانت غائمة، وهنا الطير الأفضل هو الذي يفوز بالسباق».

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طيراً شاركت في اليوم الأول من منافسات العامة.

دميثان بن سويدان: الأجواء ساعدت طيور النخبة على التفوق.