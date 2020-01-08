في بنغلاديش وجاكرتا.. خطوة جديدة لمكافحة التلوث

المصدر: دكا - جاكرتا - رويترز

أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش الحكومة بحظر استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، في المناطق الساحلية والفنادق والمطاعم، في غضون عام لمكافحة التلوث.

وفي إندونيسيا، المصنفة ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث التسبب في تلوث المحيطات بالبلاستيك، ستحظر العاصمة جاكرتا الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أسواقها اعتباراً من منتصف العام.

وكانت بنغلاديش، في عام 2002، من بين أولى الدول التي تحظر الحقائب المصنوعة من البلاستيك والبوليثين، في محاولة لمنع تجمعها في الممرات المائية وعلى البر، لكن الحظر لم يحقق نجاحاً يذكر.

وقالت الرئيسة التنفيذية لرابطة المحامين المدافعين عن البيئة في بنغلاديش، رضوانة حسن، إن المحكمة أمرت أيضاً الحكومة في قرارها، أول من أمس، بتنفيذ حظر البوليثين بشكل صارم بموجب القانون الحالي.

وفي جاكرتا، وقّع حاكم العاصمة الإندونيسية، أنيس باسويدان، الإجراء بعد الخطوات التي اتخذتها جزيرة بالي الإندونيسية السياحية التي فرضت حظراً، العام الماضي، لاستيائها من القمامة التي تجرفها المياه إلى شواطئها.