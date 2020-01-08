1000 عرض لـ «لابيرل» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على طريقتها الخاصة، احتفلت عروض لابيرل في دبي بتقديمها العرض رقم 1000 في المدينة، التي خطفت أنفاس مشاهديها من مختلف أنحاء المنطقة.

يتميز المسرح المائي الذي يتّسع لـ1300 مقعد باستخدام تكنولوجيا متطورة، إذ تشاهدون شلالات وسيولاً جارفة وأمطاراً تظهر على خشبة المسرح التي تفيض بالمياه، ثم تختفي في غضون ثوانٍ معدودة.

ويؤدّي 65 فناناً من 23 بلداً عروضاً تخطف الأنفاس، وتشمل الألعاب البهلوانية والأكروباتية والطيران والغطس، وحتى تحدّي الجاذبية على الدراجات النارية.

وقصة العرض مستلهَمة من روح دبي، ما يجعل منه عرضاً فريداً من نوعه، الهدف منه تقديم تجربة جديدة للصغار والكبار. وتعبيراً عن الشكر، يُقدّم «لابيرل» خصماً على التذاكر الذهبية للعرض يسري حتى 18 يناير الجاري. وبمناسبة النسخة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، سيحصل أحد ضيوف العرض على فرصة الفوز بمفاجآت من «لابيرل».