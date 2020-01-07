تدوير مياه الصرف الصحي لزراعة الصحراء المصرية

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

تبلغ مساحة الصحراء في مصر 96% من مساحتها، وتزيد مشكلة التصحر من مخاوف المصريين، لعدم كفاية الأراضي المناسبة لزراعة المحاصيل الزراعية الضرورية لهم، ولهذا عمل خبراء على استخدام مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها لزراعة غابات في الصحراء المصرية، ومنها غابة سرابيوم في محافظة الإسماعيلية، التي تبعد 16 كيلومتراً عن قناة السويس.

وتعدّ هذه الغابة واحدة من 36 غابة أنشأتها وزارة البيئة المصرية لمكافحة التصحر، عن طريق زراعة غابات شجرية، اعتماداً على مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها، وتبعد هذه الغابة 800 كيلومتر عن مدينة الإسماعيلية، التي يسكنها أكثر من 400 ألف شخص.

تنقل مياه الصرف الصحي إلى أحواض جوفية ضخمة غنية بالكائنات الحية الدقيقة، ثم يضخ غاز الأكسجين لتسريع عملية تنقية المياه، وتنقل لتخزن في مختلف أنحاء الغابة، وتبقى غنية بالنتروجين والفوسفور المفيدين للغابة.