تقنية لرصد المخلفات الفضائية في مدار الأرض

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

حسّن باحثون صينيون دقة رصد المخلفات الفضائية في مدار الأرض، ما يوفر طريقة أكثر فعالية لتحديد طرق آمنة للمركبات الفضائية.

وفي فيلم حرب النجوم، قال سي ثري بي أولهان سولو، الذي كان يوجه مركبة ميلينيوم فالكون في حقل كويكبات «إن إمكانية الملاحة بنجاح ضمن حقل الكويكبات لا تتجاوز 1 من 3720»، وعلى الرغم من أن مدار الأرض ليس خطراً بالدرجة ذاتها، فبعد أكثر من نصف قرن من النشاط الفضائي، أنتجت التصادمات بين المحركات منتهية الصلاحية والمركبات الفضائية المفكّكة مخلفات فضائية.

وطور العلماء أنظمة لتحديد مواقع تلك المخلفات، ولكن تبين أن تتبعها صعب جداً، إذ تبدو كنقاط سريعة الحركة. وحسّنت مجموعة فريدة من الخوارزميات المخصصة لتلسكوبات تحديد المدى الليزري معدل إيجاد المخلفات الفضائية بصورة كبيرة، وفقاً لدورية ليزر آبليكيشنز.

وتستخدم تقنية تحديد المدى الليزري انعكاسات الليزر على الأجسام لقياس المسافات، لكن إشارة الصدى المنعكسة عن سطح المخلفات الفضائية ضعيفة جداً، ما يقلل من دقتها. ولم تتح الطرائق السابقة تحسين دقة الليزر في تحديد أماكن المخلفات إلى مستوى أفضل من كيلومتر واحد.