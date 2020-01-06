نمر يفترس طفلا في نيبال

المصدر: كاتماندو -د ب أ

قالت الشرطة النيبالية إن نمرا بريا افترس طفلا يبلغ من العمر ثمان سنوات خارج منزله بإحدى القرى في وسط نيبال. وقال بودهي براساد سوبيدي، مفتش الشرطة بمنطقة "تاناهو"، إن الطفل كان في طريقه إلى منزل عندما انقض عليه النمر. وأضاف أنه جرى العثور على بنطال ونعال الطفل قرب الطريق، ثم عثرت فرق التفتيش على جثته على مسافة حوالي 250 مترا من هذا المكان. وقتل نمر بري صغيرا يبلغ من العمر عامين في نفس المنطقة قبل أسبوع.

وبحسب الشرطة، عثر على جثث ما لايقل عن ستة أطفال هاجمتهم حيوانات، يرجح أنهم نمور برية، في "تاناهو" على مدار العامين الماضيين.

وتصاعد الصراع بين الحيوانات البرية والبشر في نيبال خلال الأشهر الماضية، مما عزز المخاوف بشأن سلامة السكان الذين يعيشون بالقرب من الغابات والمتنزهات الوطنية.