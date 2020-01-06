العبداللات ومحمد عساف: متشوّقان لجمهورنا في الإمارات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعرب النجمان العربيان، عمر العبداللات ومحمد عساف، عن سعادتهما بالغناء، يوم الجمعة المقبل، في مدينة الشارقة، في الموسم الجديد لفعاليات أمسيات «هلا بالمجاز»، وقال عساف والعبداللات إنهما «متشوّقان لجمهورهما في الإمارات».

نجم الأغنية الأردنية العبداللات أكد أنه يعمل لتحضير مجموعة متميزة من الأغنيات التي سيقدمها في «هلا بالمجاز»، وقال: «من الجميل أن نجتمع في دولة الإمارات الغالية، والشارقة بالتحديد، وعلى الصرح الموسيقي المتميز (مسرح المجاز)، الذي استضاف عدداً كبيراً من الفنانين الذين قدموا أجمل الأعمال الموسيقية والغنائية».

من جهته، أكد الفنان الفلسطيني محبوب العرب، محمد عسّاف، أن الوقوف على خشبة مسرح المجاز في الشارقة خطوة مهمة واستثنائية في مسيرة الفنان.

وقال عسّاف: «من جديد أعود إلى هذا المسرح العزيز، بعد أن كنتُ هنا في الملحمة الفنية التاريخية (عناقيد الضياء)، وفي حفل العام الماضي، وها أنا مرّة أخرى ألتقي جمهوري في موعد جديد، برفقة فنان كبير وصديق أعتز بمشاركته هذه السهرة، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بما سأقدمه من أغنيات».

عسّاف: «من جديد أعود إلى هذا المسرح العزيز».