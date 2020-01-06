ثلج في «حدائق المنتزه»

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تتزيّن «جزيرة الأساطير»، الحديقة الترفيهية التابعة لـ«حدائق المنتزه» في الشارقة، بالثلوج في «ملعب الثلج»، الذي يخصّص مساحات للعب الأطفال، ويمنحهم فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية الممتعة مع عائلاتهم، حيث يفتح أبوابه للزوار من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة التاسعة مساء أيام الجمعة والسبت، وتستمر الفعالية لغاية 25 يناير. وسيتمكن الصغار من الاستمتاع بمزيج من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، مثل الرسم على الوجوه، واللعب مع شخصيات ثلجية والتقاط الصور التذكارية معها، والاستمتاع بـ26 لعبة تحتضنها «جزيرة الأساطير»، وتسرد حكايات خيالية مستوحاة من تسع حضارات.