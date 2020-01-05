أنغام وهاني شاكر يغنيان في الرياض الليلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتفل النجمة أنغام مع جمهورها في المملكة العربية السعودية، بحلول العام الجديد، بحفلين غنائيين، حيث أحيت الحفل الأول أمس، بصحبة المطربة ميريام فارس والمطرب عبدالله الرويشد، وذلك ضمن فعاليات «موسم الرياض»، أما الحفل الثاني فتحييه اليوم الأحد، بصحبة النجم هاني شاكر أمير الغناء العربي، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود.

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت في 11 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية، والعروض المسرحية والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك والألعاب، والمعارض المتخصصة.