15 مليار دولار.. ثروة أغنى رجل في إفريقيا

المصدر: أبوجا - د.ب.أ

ارتفعت قيمة ثروة الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي، أغنى رجل في إفريقيا، بمقدار 4.3 مليارات دولار، بفضل زيادة قيمة استثماراته في مجالات الأسمنت والسكر والمطاحن.

وبحسب مؤشر وكالة بلومبرغ للأنباء لأثرياء العالم؛ فقد أنهى رجل الأعمال النيجيري (62 عاماً) عام 2019 بثروة بلغت 15 مليار دولار، ليحتل المركز الـ96 في قائمة أغنى أغنياء العالم.

يذكر أن دانغوتي مولود لعائلة مسلمة تعمل في مجال التجارة في شمال نيجيريا. وبدأ دانغوتي نشاطه في مجال بيع الأسمنت في سن الـ21 عاماً. وفي التسعينات من القرن الماضي انتقل إلى العمل في مجال صناعة مواد البناء، إذ استفاد من السياسات الحكومية التي شجعت القطاع المحلي للحد من الاستيراد.

وفي الوقت نفسه فإن منتقديه يشيرون إلى أنه يستفيد من اقترابه من السلطة في نيجيريا للحصول على مزايا غير عادلة في السوق، وهي الاتهامات التي يرفضها دانغوتي تماماً.

وتضم الإمبراطورية الاقتصادية التابعة لدانغوتي أكبر شركة أسمنت في إفريقيا، وهي واحدة من أربع شركات مسجلة في البورصة وتابعة لمجموعة دانغوتي. وتمثل الشركات الأربع أكثر من 20% من القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية النيجيرية.