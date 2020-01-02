الكوميديا الأفغانية تفقد نجمها آصف جلالي

المصدر: كابول - د.ب.أ

قال المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، صابر مهمند، إن نجم الكوميديا في أفغانستان، الممثل آصف جلالي، توفي أمس متأثراً بإصابته بأمراض في القلب، في مستشفى بكابول.

وكان لخبر وفاة جلالي وقع المفاجأة على كثيرين فى مختلف أنحاء أفغانستان، إذ نعاه معجبوه على وسائل التواصل الاجتماعي، كما نعاه سعد محسني، الذي يترأس مجموعة «موبي» المالكة لمحطة «طلوع نيوز» المحلية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقد شارك جلالي في العديد من العروض الكوميدية التي بثتها محطات إذاعة وتلفزيون أفغانية محلية، من بينها «شابكاند» (اضحك في المساء) و«دام با دام» (لحظة بلحظة). من ناحية أخرى، قال المخرج السينمائي لطيف أحمدي، الذي كان زميلاً لجلالي من قبل، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الفنان الراحل كان قد بدأ مسيرته الفنية قبل نحو 13 عاماً في مجال الإعلانات.