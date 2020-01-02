عيضة المنهالي يغني وسط 37 ألفاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وسط حضور تخطى الـ37 ألفاً في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، استقبل الفنان، عيضة المنهالي، العام الجديد 2020، مقدماً مجموعة من أغنياته، راسماً الفرحة على وجوه محبيه، وملبياً طلباتهم من الأغنيات المتنوعة بين العاطفية والوطنية.

وأعرب المنهالي عن سعادته بهذا التجمّع الجماهيري الكبير من الإمارات الغالية.

وكتب عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «ليلة من ألف ليلة، حضور جماهيري فاق التوقعات.. شكراً من القلب لعدد تجاوز الـ37 ألفاً في ليلة رأس السنة الميلادية 2020، محطمين الرقم السابق في العام الماضي، إنه مسك ختام لسنة مضت وبداية طيبة لسنة قادمة، كل الشكر لكم». كما قدم «صوت الإمارات»، كما يلقبه جمهوره، تهانيه بالعام الجديد، داعياً الله أن يديم الأمن والأمان والتميز لوطنه وأبنائه، وعلى كل شخص مقيم على أرض الإمارات.

يشار إلى أن عيضة المنهالي يستعد لمجموعة من الحفلات الغنائية، سيكشف عنها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحضيراته لمجموعة من الأغنيات المنفردة التي سيطرحها خلال العام الجديد 2020.