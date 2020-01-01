أول من استقبل العام الجديد.. ساموا وكيريباتي

المصدر: سيدني - د.ب.أ

تعد جزيرتا ساموا وكيريباتي الاستوائيتان، أول الأماكن في العالم التي استقبلت العام الجديد 2020، إذ تقعان غرب خط التوقيت الدولي (وهو خط وهمي على سطح الكرة الأرضية، منه يبدأ اليوم وإليه ينتهي)، ويمتد وسط المحيط الهادئ.

وأطلقت الألعاب النارية بمناسبة استقبال العام الجديد، الذي بدأ معه عقد جديد فوق عاصمة ساموا، أبيا، من أجل السكان المحليين والسائحين، الذين قرروا أن يكونوا متقدمين على أي شخص آخر في الكوكب يستقبل العام الجديد.

لكن لم تخل احتفالات ساموا من بعض المنغصات، بسبب حالات الإصابة بالحصبة التي تشهدها الجزيرة، وأودت بحياة 81 شخصاً منذ أكتوبر الماضي. ورفعت حالة الطوارئ لستة أسابيع فقط من قبل وزارة الصحة في ساموا، السبت الماضي، بعد حملة تطعيم ناجحة، وصلت إلى ما يقرب من نحو 200 ألف شخص يعيشون على الجزيرة.