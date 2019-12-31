برج خليفة يحتفل بالذكرى السنوية الـ 10 لتدشينه

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يحتفل برج خليفة، المَعلم العمراني العالمي، الذي طورته «إعمار»، بالذكرى السنوية الـ10 لتدشينه، مع مجموعة من الفعاليات الاحتفالية في الرابع من يناير 2020.

وستقام العروض الاحتفالية على الشاشة الضوئية يوم الرابع من يناير، كما سيكون الزوار على موعد مع مفاجآت وهدايا في «قمة البرج، برج خليفة» و«دبي مول». وسيذهل العرض الضوئي الجديد على واجهة البرج الزوار بالألوان والتشكيلات البصرية والإبداعية المميزة، المعدة خصيصاً لهذه المناسبة. وستبلغ الأجواء الاحتفالية ذروتها مع الأنشطة المتنوعة التي ستقام على الممشى المحاذي لنافورة دبي، والتي ستحفل أيضاً بالعديد من المفاجآت.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 متراً (2716.5 قدماً)، ويضم أكثر من 200 طابق، منها 160 طابقاً مأهولة بالسكان، متفوقاً بذلك على كل الأبنية الأخرى في العالم. وتم تدشين البرج في الرابع من يناير 2010، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في دبي.

ونجح برج خليفة مع مرور الوقت في ترسيخ موقعه كمَعلم دولي بكل المقاييس، ليصبح إحدى أفخم الوجهات للسكن، ومكاتب الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى مكانة «قمة البرج، برج خليفة»، و«قمة البرج، برج خليفة سكاي»، و«أت.موسفير»، أعلى مطعم في العالم، و«ذا لاونج، برج خليفة»، بارتفاع 585.36 متراً، بين أبرز الوجهات السياحية في المدينة.

ويطل برج خليفة على نافورة دبي، وهو محور رئيس لاحتفالات «إعمار» بالعام الجديد، الحدث الضخم الذي يستقطب سنوياً مئات الآلاف من الزوار.

• نجح برج خليفة في ترسيخ موقعه كمَعْلم دولي بكل المقاييس، ليصبح إحدى أفخم الوجهات للسكن ومكاتب الشركات متعددة الجنسيات.