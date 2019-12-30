تجارب سريرية في 2020 على علاج صيني لـ «الزهايمر»

المصدر: بكين - د.ب.أ

تبدأ العام المقبل تجارب سريرية في الولايات المتحدة وأوروبا على عقار صيني، تمت الموافقة عليه حديثاً لعلاج «الزهايمر»، في مسعى لتوثيق الدواء الأول الذي تتحدث عنه الصين لعلاج المرض العضال.

وقال نائب رئيس شركة شنغهاي جرين فالي للمستحضرات الدوائية، لي جينخه، إنه يجري التخطيط لاختبار العلاج على نحو 2046 مريضاً في مرحلة خفيفة إلى متوسطة من مرض الزهايمر في 200 موقع بأميركا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا - المحيط الهادئ، لمدة 18 شهراً.

وأعلنت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، الشهر الماضي، موافقة مشروطة على عقار «أوليجومانيت»، وبدأ طرح العلاج للبيع أمس. وتصل كلفة العلاج في الأسبوع الواحد إلى 895 يوان (128 دولاراً).

وأعلنت الشركة خططها الجديدة في مؤتمر صحافي بالعاصمة الصينية بكين، أمس، وذلك بعد نحو شهرين من تصدرها عناوين وسائل الإعلام حول العالم بإعلانها الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين على أول علاج جديد لمرض الزهايمر يعلن عنه منذ 17 عاماً.