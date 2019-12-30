«حمدان للتصوير» تحقق أمنية «سالم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق أمنية (سالم - 17 سنة) في الحصول على كاميرا لتنمية موهبته في مجال تصوير أفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية، وذلك بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وشركة نيكون الشرق الأوسط.

واستقبل رئيس قسم البحوث والتطوير، محمد مصطفى الضو، وأخصائية بحوث وتطوير لدى الجائزة، علا خلف، (سالم) لدى وصوله برفقة مديرة مكتب مؤسسة «تحقيق أمنية» في دبي، سمر الصيداوي، وقدما له تعريفاً بالجائزة وأهدافها، فضلاً عن الدورات والندوات التي توفرها لعشاق التصوير بكل أنواعه.