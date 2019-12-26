حسين الجسمي يشارك أصحاب الهمم «بطل الحكاية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي (السفير المفوّض فوق العادة) مجموعة من أصحاب الهمم المصريين أغنية حملت عنوان «بطل الحكاية»، وذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف 2»، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة.

وأدى النجم الإماراتي الأغنية خلال الاحتفالية التي حضرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأهالي ذوي أصحاب الهمم، برفقة الطفلة ندى، متحدية إعاقة بصرية، وعبدالرحمن، متحدي إعاقة بصرية، وهشام، متحدي إعاقة التوحد، وسط تفاعل كبير من الحضور في مركز المنارة «للمؤتمرات والمعارض الدولية» بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعرب الجسمي عن فخره وسعادته بمشاركته في الاحتفالية النبيلة، والوقوف الى جانب أصحاب الإصرار والطموح والتحدي في مختلف المجالات.

وقال عبر مواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي: «مشاركتنا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية اهتمامه الإنساني بأصحاب الهمم باحتفاليتهم #قادرون_باختلاف 2 تدعونا للفخر والسعادة كمصريين وعرب.. ومشاركتي لأحبابي من ذوي القدرات الخاصة في أغنية #بطل_الحكاية محطة إنسانية سأفتخر بها دائماً».

وأشاد بعملية تنظيم وتنوّع فقرات الحفل، شاكراً وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي على اهتمامه ومتابعته المستمرة.

ومن كلمات أغنية «بطل الحكاية» التي كتبها الشاعر محمد إبراهيم، ولحنها هشام جمال: «أنا عندي حلم.. وف يوم أكيد هقدر وأطول أبعد سما.. أنا فيا قلب يقدر يقول الكلمه من غير ترجمة.. بحلم يكونلي في يوم كيان وآخد مكان وأوصل لأحلامي.. انما الشمس نورها عشان يبان لازم تكون الدنيا قبله مضلمة».

الجسمي:

«مشاركتي لأحبابي من

ذوي القدرات الخاصة

في أغنية #بطل_

الحكاية محطة إنسانية

سأفتخر بها دائماً».