«دبي للتسوّق 25».. انطلاقة استثنائية وعودة إلى «السيف» و«الرقة» و«الخوانيج»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تستعد دبي لانطلاقة جديدة واستثنائية لمهرجان دبي للتسوّق بدورته الـ25، حيث ستشهد المدينة حفلاً افتتاحياً مبهراً في برج بارك، وسط مدينة دبي في 26 و27 ديسمبر 2019 للاحتفال بهذا الحدث الأطول استمراريةً من نوعه في المنطقة. ويستمر المهرجان حتى الأول من فبراير 2020، ليغمر الزوّار والمقيمين بالفعاليات الترفيهية الشيّقة، والعروض الترويجية المذهلة، وسحوبات الجوائز الكبرى على مدى 38 يوماً، وتتضمن الفعاليات عودة الى فعاليات شارع السيف وشارع الرقة وسوق الخوانيج.

تخفيضات

وسيشهد المهرجان في يومه الأول فعالية «تخفيضات لمدة 12 ساعة» التي تحمل معها تخفيضات تراوح بين 25 - 90% في مراكز التسوّق التابعة لـ«ماجد الفطيم»، وذلك ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل من يوم الخميس 26 ديسمبر. وعند إنفاق 300 درهم في المحال التجارية المشاركة، سيحصل المتسوقون على فرصة للدخول في سحب على 25 بطاقة هدايا تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، ويمكن استخدام هذه القسائم للتسوّق في عدد كبير من مراكز التسوق، منها مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة.

ألعاب نارية وحفلات

وستتزيّن سماء المدينة بعروض الألعاب النارية الخلّابة، التي يقدّمها مهرجان دبي للتسوّق، بالتعاون مع مجموعة الزرعوني، يوم 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 9 مساءً في «ذا بيتش»، و«لامير»، والسيف، ودبي فستيفال سيتي، وخور دبي. وسيكون الزوّار والمقيمون على موعد مع عروض الألعاب النارية يومياً خلال مهرجان دبي للتسوّق. وسينطلق الحفل الافتتاحي بأمسية فنية عربية يحييها الشاب خالد، والفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان الإماراتي حسين الجسمي في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، بينما يقدّم نجم البوب البريطاني «ليام باين»، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنّية جورجا سميث، حفلاً فنيّاً بنكهة عالمية يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري. ويمكن للزوّار والمقيمين حضور الحفل الافتتاحي مجاناً، لكن يتوجب عليهم التسجيل مسبقاً عبر DubaiCalendar.com أو Platinumlist.net، أو عبر تطبيق فعاليات دبي المتوافر لنظامي iOS و«أندرويد»، للحصول على رمز QR عبر البريد الإلكتروني، الذي سيتم مسحه لمنح الشخص سواراً خاصاً بالحفل، وسيكون الدخول متاحاً حسب أسبقية وصول الحضور إلى مكان الحفل وفق قاعدة «من يصل أولاً يحصل على مقعده».

أم كلثوم

عشّاق الموسيقى سيكونون على موعد مع العديد من الحفلات الغنائية لنجوم عالميين خلال فترة المهرجان، حيث تستضيف «أوبرا دبي» أول حفل هولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم في الساعة 6:30 مساءً والساعة 9 مساءً يومي 26 و27 ديسمبر، وسيتخلل هذا الحفل أداء مباشر لـ«سناء نبيل» حفيدة أم كلثوم، ويمكن الحصول على التذكرة بسعر 195 درهماً من الموقع الإلكتروني: www.dubaiopera.com. كما تستضيف كوكاكولا أرينا في سيتي ووك حفلاً غنائياً للنجم الباكستاني «راحت علي خان» في 27 ديسمبر، وتبدأ أسعار التذاكر من 125 درهماً.

أسواق

وستشهد المدينة افتتاح مجموعة من الأسواق المؤقتة بالتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوّق، وستقدّم هذه الأسواق تجارب تسوّق مبتكرة وعروضاً ترفيهية بلمسة تراثية. وسيتم افتتاح «سوق السيف» في 26 ديسمبر من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، وتقدّم هذه السوق لزوّارها الفرصة للتسوّق والاستمتاع بتناول المأكولات ومشاهدة الفنون وعروض الترفيه التراثي من حول العالم، كما ستتاح للمتسوقين بقيمة 100 درهم الفرصة للفوز بـ25 بطاقة هدايا من «مِراس» بقيمة 1000 درهم لكل بطاقة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها يومياً خلال السحب على المسرح الرئيس. وسينطلق «سوق الخوانيج» في 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، وتضم السوق العديد من المرافق المميزة، مثل حلبة التزلج، ومنصة مخصصة لتصميم رجل الثلج، ومنطقة مخصصة للعب بالثلج، كما سيتواجد فنان الخط العربي الذي سيقدّم أجمل فنون التخطيط مباشرةً خلال الأيام العشرة الأولى من الفعالية.

وسيتم افتتاح «سوق الرقة» في 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً، وستكون هذه السوق نسخة عن أسواق مهرجان دبي للتسوّق قبل 25 عاماً لتأخذ زوّارها في رحلة إلى الماضي، وستتخلل هذه السوق عروض الرقص الإفريقي، وعروض الحشود الراقصة ومسابقات المواهب.

سوق حتا

ينظم المهرجان «سوق حتّا» في 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 4 عصراً، وتوفر هذه السوق تجربة تحاكي الأسواق التقليدية الخارجية من خلال الألعاب والتجارب الثقافية، وستتضمن هذه السوق سينما خارجية ستعرض أفضل الأفلام الكلاسيكية.

• «أوبرا دبي» تستضيف أول حفل هولوغرام لأم كلثوم يتخلله أداء مباشر لحفيدة كوكب الشرق.

• أمسية فنية يحييها الشاب خالد، وشيرين، وحسين الجسمي، في حديقة البرج، وسط مدينة دبي.